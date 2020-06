Ricky Martin usou as suas redes sociais para assinalar publicamente o dia Internacional do Orgulho LGBTQ, que este domingo, dia 28 de junho, se assinala.

O cantor escolheu marcar a data com uma fotografia apaixonada, adaptada aos tempos de pandemia de Covid-19, onde beija o marido - Jwan Yosef. Na imagem, o casal beija-se com as suas máscaras de proteção... assim é o romantismo em tempos de pandemia.

Recorde-se que Ricky Martin e Jwan Yosef são pais de quatro filhos: os gémeos Valentino e Matteo, de 11 anos, Lucia, de quase dois anos, e Renn, de apenas um ano.

