Adrien Brody e Georgina Chapman levaram o amor à passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes.

O casal marcou presença no evento para a estreia do mais recente filme do ator, 'The French Dispatch'. De acordo com a People, esta foi a segunda vez que o artista, de 48 anos, saiu em público com a estilista, de 45, depois de a revista ter confirmado a relação em fevereiro de 2020.

De lembrar ainda que a primeira vez que se falou no romance foi em 2019, depois de Georgina se ter separado de Harvey Weinstein.

A estreia do casal numa passadeira vermelha aconteceu no Tribeca Film Festival, em junho.

Veja na galeria algumas imagens que marcaram a passagem pelo Festival de Cinema de Cannes.

