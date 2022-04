Ricardo Martins Pereira não conseguiu ficar indiferente aos últimos acontecimentos passados no programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC. O jornalista usou a sua conta oficial de Twitter para reagir e atirar duras críticas a Tiago Jaqueta e à mãe.

Ricardo, conhecido como 'O Arrumadinho', partilhou um vídeo onde o participante do programa da SIC afirma: "Não me arrependo de nada do que fiz, sem sombra de dúvidas".

Tiago Jaqueta referia-se nas suas declarações ao facto de, alegadamente, ter traído a mulher, Dina, durante a lua de mel de ambos. A mãe do empresário saiu em sua defesa e apoiou a postura que este adotou perante a esposa.

"Alguma pessoa, para lá do Tiago e da mãe do Tiago, acham isto minimamente razoável? Estas pessoas existem mesmo? O que têm a dizer sobre isto?", questiona 'O Arrumadinho'.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Martins Pereira (@oarrumadinho)

Leia Também: Tiago de 'Casados' mantém romance com suposta amante? A resposta ao rumor