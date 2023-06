Depois de rostos como Catarina Furtado serem associados a falsos anúncios, agora foi Júlia Pinheiro quem viu o seu nome e imagem a serem usados indevidamente.

Assim que ficou a par de tal situação, a apresentadora da SIC não tardou a deixar um alerta aos seguidores.

Após mostrar as falsas partilhas, escreveu: "O anúncio que me associa a um produto para perda de peso é falso. Peço que não cliquem e denunciem. Obrigada pelos vossos alertas que me levaram a tomar conhecimento da situação".

