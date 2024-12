Xana Carvalho fez uma mudança radical. A ex-concorrente de 'Dilema' cortou o cabelo pelos ombros, fez uma lipoaspiração no queixo e aplicou botox.

As imagens da mudança da cantora foram partilhadas pela própria através do Instagram. O antes e depois de Xana Carvalho é notável e a mesma orgulha-se do seu novo visual.

"Se mudei? Mudei pois e muito! Não só por fora, mas por dentro também. O que mudou? O amor próprio. Comecei a amar-me muito! A experiência do 'Dilema' foi intensa... e mais uma vez agarrei a oportunidade com todas as minhas forças sem nunca me boicotar", começou por escrever.

"Vi quem esteve do meu lado verdadeiramente, quem me abraçou e vibrou comigo ao ver-me feliz. Vi quem me viu com os olhos do coração. Vi quem cuidou de mim... e vejo quem acredita! Posso garantir que existe uma Xana antes do 'Dilema' e outra depois do 'Dilema'".

Assegurando, acrescentou ainda: "A Xana de agora é uma mulher segura, confiante, que sabe bem o que quer, mas sabe melhor ainda o que não quer. O 'Dilema' foi a experiência da minha vida. Única. Evolutiva. Agora sigo, formosa, segura e com os olhos bem abertos. O meu caminho, com os verdadeiros ao lado! Amar-me verdadeiramente tornou-me numa mulher de verdade".

No final do texto, Xana Carvalho agradeceu a todos os que a ajudaram nesta jornada.

