Manuel Luís Goucha recordou esta quarta-feira, dia 11 de novembro, o ano de 2019. Este foi um dos anos mais conturbados da sua vida, pelo facto de ter perdido quase diariamente as audiências televisivas para a, na época, rival Cristina Ferreira e devido às várias polémicas que envolveram o seu nome.

"Sei o que é isso de passar de bestial a besta de um dia para o outro", realça o apresentador, garantindo que "geriu muito bem" este período.

"Os outros não compreendem isto, acham que nós sofremos horrores", afirma em conversa com uma convidada que esteve hoje no 'Você Na TV' para contar a sua história de superação - uma história com o qual o apresentador se identificou. "Eu também passei no ano passado de bestial a besta", reforça.

O ano de 2019 teve vários momentos negativos, mas Goucha escolheu transformar estes momentos em aprendizagem. "Acho que depois de irmos ao fundo há sempre uma montanha para voltar a transpor. Quando digo às pessoas que o ano passado foi, talvez, dos anos mais desafiantes e mais ricos da minha vida, há pessoas que não acreditam", completa.

