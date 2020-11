Manuel Luís Goucha aproveitou a ausência do 'Você na TV' esta terça-feira, uma vez que está a ser emitido o 'Dia de Cristina', para gravar a próxima entrevista do programa 'Conta-me', emitido ao sábado.

"A gravar o CONTA-ME no Museu do Sporting. Imaginam com quem? Só vos digo, por agora, que foi muito bom", escreveu o apresentador na sua página de Instagram.

Minutos mais tarde, Tânia Ribas de Oliveira partilhou uma fotografia no mesmo cenário e disse: "Quem adivinha onde e com quem estive esta manhã? Duas dicas: foi num dos locais onde cresci e foi com umas das pessoas que mais admiro em Televisão".

Não restam dúvidas: a próxima entrevistada de Goucha é a anfitriã das tardes da RTP.

