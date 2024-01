Rita Pereira surge muito bem acompanhada num vídeo que publicou na sua conta de Instagram com o objetivo de desejar um feliz 2024 aos seus seguidores da rede social. É ao lado de Lonô, de cinco anos, que a artista deixa uma mensagem, sendo que a grande estrela acabou mesmo por ser o menino.

"Desejamos um ano 2024 incrível para todos", começa por dizer.

"Aproveito para agradecer todos os likes, visualizações, comentários, taggs, cada vez que me pararam na rua com palavras bonitas e abraços apertados, cada segundo que tiraram do vosso dia para partilhar comigo o vosso carinho e apoio em 2023", acrescenta.

"Obrigada por tudo, obrigada por tanto", diz, por fim.

