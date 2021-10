Esta sexta-feira, Andreia Rodrigues surpreendeu as filhas mais novas de Ricardo Pereira com um presente muito especial: uma caixa de música que no interior tem uma bailarina.

As pequenas Francisca e Julieta ficaram encantadas, como mostra um vídeo publicado por Francisca Pereira, mulher do ator.

"Uma caixinha de música com uma bailarina como antigamente. Eu era apaixonada e fiquei ainda mais por ver um presente tão giro e original", escreveu.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: "Resultado da grande final do 'Agricultor' tem um significado especial"