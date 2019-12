Carolina Loureiro já não esconde de ninguém que está apaixonada. Depois de confirmar os rumores de romance com Vitor Kley, com a publicação de uma ternurenta foto de ambos na noite de Natal, a apresentadora voltou a espalhar amor nas redes sociais.

Este domingo deu a conhecer outro registo desta aventura que vive ao lado do cantor. A nova fotografia mostra o casal sorridente no Morro do Macaco - publicação que Carolina Loureiro legendou com um coração vermelho.

Vale referir que o rosto do 'Fama Show' viajou para o Brasil para passar o Natal e o Ano Novo com o cantor. A viagem surge na sequência de semanas de rumores de que estariam a viver um amor à distância.

