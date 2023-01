Dolores Aveiro cumpriu uma vez mais a 'tradição' por si criada no que diz respeito aos clubes de futebol do seu coração. A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram na qual aparece com um fato de treino verde e de sorriso no rosto.

"Força SPORTING CLUBE DE PORTUGAL", lê-se na legenda da publicação.

Vale notar que hoje a equipa leonina irá defrontar o Vizela no Estádio de Alvalade.

Eis a publicação:

