A mãe de Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para partilhar uma fotografia com o fiho mais velho do jogador.

Dolores Aveiro usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, dia 18 de julho, para partilhar uma fotografia ao lado do neto Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo. Na fotografia é possível ver o jovem, de 13 anos, com o braço sobre o ombro da avó, que também abraça o neto. "Final de tarde bem acompanhada", escreveu a mãe do jogador, na legenda da fotografia. "Lindos da minha vida!", comentou Elma Aveiro, tia de Cristianinho. Leia Também: Dolores Aveiro partilha nova foto com Cristianinho: "O meu menino" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram