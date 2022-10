Os Now United vão dar a um jovem portugueses a oportunidade de fazer parte desta banda de enorme sucesso mundial. O grupo, composto até aqui por 18 elementos de várias nacionalidades, lançou um casting para encontrar o 19.º membro: um cantor e dançarino de nacionalidade portuguesa com as características certas para fazer parte do projeto.

A candidatura está aberta a jovens cantores e dançarinos entre os 16 e os 19 anos e a seleção será feita em duas fases - a primeira online e a segunda com audições presenciais.

Os Now United, recorde-se, estão de volta ao Altice Arena, em Lisboa, a 25 de novembro e sobem ao palco do Altice Forum Braga a dia 27 do mesmo mês.