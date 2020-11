Núria Madruga deixou a nostalgia tomar conta do seu coração na manhã de sábado. Ao recordar fotografias antigas, a atriz não resistiu a partilhar pelo menos uma com os seus seguidores do Instagram.

Trata-se de uma imagem que nos lembra como eram os seus dois filhos gémeos em bebés.

"Bom dia! Andei a ver fotos e fiquei com uma saudade deles assim", escreveu a mamã babada na legenda do amoroso registo de Sebastião e Salvador, que têm agora nove anos.

Núria Madruga e o marido, Vasco Silva, são ainda pais de mais um menino - Lourenço, de dois anos.

