Núria Madruga partilhou com os seguidores um momento que marcou o seu fim de semana. O filho do meio, Lourenço, aprendeu a andar de bicicleta com o pai, Vasco Silva. Numa publicação que fez na sua página de Instagram, a atriz mostrou um vídeo do filho a aprender a andar de bicicleta e mostrou-se feliz pela conquista do menino. "Ver os nossos filhos ficarem mais independentes é um misto de emoções. Deixam de ser os nossos bebés mas ao mesmo tempo é tão bom vê-los cada vez mais preparados e radiantes com as suas conquistas", começou por dizer a mamã na legenda das imagens. "Neste fim de semana o Lourenço quis andar de bicicleta mas não tinha nenhuma disponível com rodinhas. Rapidamente disse que queria andar numa das outras. O Vasco ajudou-o e em menos de uma hora estava a andar sozinho e a superar-se", relatou. "Confiou. Conseguiu. Acho que devíamos aprender mais com as crianças", afirmou de seguida. "Obrigada, papá, foste um excelente professor", rematou. De recordar que além do pequeno Lourenço, o casal tem ainda em comum os gémeos Sebastião e Salvador e o bebé Vicente. Leia Também: Núria Madruga partilha vídeo do seu casamento e lembra o pai