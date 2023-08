Apesar de ter falado sobretudo da maternidade, Núria Madruga também recebeu nas stories da sua página de Instagram algumas perguntas relacionadas com o seu trabalho no mundo da representação.

Entre as questões, quiseram saber se a atriz tem projetos em vista, levando a artista a explicar que neste momento está mais focada na publicidade.

"Vão surgir na altura certa! Tenho estado mais dedicada ao trabalho no digital porque me permite acompanhar mais ou meus filhos", começou por dizer Núria Madruga, contando depois que "já recusou trabalhos com os quais não se identificou".

"Faço publicidade desde os 16 anos, foi só uma mudança onde as pessoas podem ver essa mesma publicidade sem ser na TV. Eu própria ainda me estou a adaptar, mas é sempre feita de forma genuína, por isso já recusei trabalhos com os quais não me identificava", rematou.



© Instagram

De recordar que Núria Madruga e o marido, Vasco Silva, são pais do bebé Vicente, que nasceu em dezembro do ano passado, de Lourenço e dos gémeos Sebastião e Salvador.

