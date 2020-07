A família Madruga vive uma data muito especial esta quarta-feira, 15 de julho. O pai de Núria e Dália Madruga completa 66 anos de vida, como ambas as figuras públicas assinalaram no Instagram.

"O meu pai faz anos hoje! Mas é graças à minha mãe que temos a felicidade de ainda celebrarmos a vida do meu pai! Juntos mostram-nos todos os dias que vale a pena lutar, que somos nós, com todas as nossas forças e querer, que levamos a vida em frente! A minha mãe é a nossa heroína, sempre foi, mas o meu pai tem provado ser para lá de super herói, é um lutador, um resiliente, que nos surpreende todos os dias. Por favor, pai continua a ser assim. Amamos-te muito", escreveu Dália Madruga.

Por sua vez, Núria partilhou uma fotografia antiga que marca a infância das irmãs famosas e disse: "Parabéns, meu Pai! És o nosso maior exemplo de força e superação. Contigo, sempre".

Leia Também: Estão tão grandes! Gémeos de Núria Madruga comemoram aniversário