Está prestes a ser apresentado o leque de novidades da TVI. A divulgação da nova grelha do canal é feita esta quinta-feira, dia 19, depois do 'Jornal da 8' e Nuno Santos, diretor geral da estação, abriu o apetite dos fãs com uma publicação nas redes sociais, na tarde de hoje.

"Estamos aqui a construir uma TVI mais forte, com mais diversidade, mais próxima das pessoas. Amanhã vamos apresenta-la aos portugueses. Sabemos que é um momento difícil para todos, não ignoramos o facto, mas aprendemos nos últimos tempos que a televisão é ainda mais relevante em momentos em que à comunidade está mais frágil. Queremos e vamos estar à altura da responsabilidade", afirmou.

A mensagem de Nuno Santos surge na legenda de uma fotografia de bastidores em que aparece na companhia de Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção, e do realizador João Patrício.

Recorde-se que amanhã é também 'Dia de Cristina'. O programa da estrela da TVI será emitido, como habitual, ao longo de todo o dia.

