Se estiver na rua ou se simplesmente olhar pela janela do local em que se encontra não conseguirá ficar indiferente à poeira do deserto do Saara que paira no ar, deixando o ambiente em tons de dourado.

Não ficando indiferente ao fenómeno, Nuno Markl brincou com o assunto através de uma publicação no Instagram.

"Ah, o bom sabor a terra na boca e os espirros em grupos de três. Mas perante a pandemia e a guerra, uma nuvem de pó amarelo a transformar a nossa vida no Blade Runner 2049 parece quase uma dádiva divina. Proponho que depois de mais um ou dois dias disto comece a chover cocó", referiu o comunicador.

Leia Também: Poeira. Sociedade de Pneumologia aconselha asmáticos a reforçar SOS