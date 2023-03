'Taskmaster', a aposta de sucesso da RTP1 que tem gerado muitas gargalhadas entre os telespectadores, regressa este sábado com uma segunda temporada.

O formato de entretenimento, que consiste na superação de vários desafios que são propostos por Nuno Markl, conta com Toy como um dos participantes.

Foi precisamente um desses desafios que Markl destacou na sua página de Instagram. "Sábado há futebol de alta categoria no Taskmaster. RTP1, 21h45!", escreveu.

Gilmário Vemba, Inês Aires Pereira e Jessica Athayde são os restantes participantes, sendo que têm de competir ainda com um convidado todas as semanas. Na estreia, o programa apresentado por Vasco Palmeirim, contará com a presença de Cândido Costa.

