Foram muitos os comentários que surgiram nas redes sociais sobre a entrevista de Hugh Grant a Ashley Graham durante a noite da cerimónia da entrega dos prémios Óscares. O ator foi acusado de ser "rude" e Nuno Markl não tardou a defendê-lo.

Sem ficar indiferente a toda a agitação à volta do assunto, Nuno Markl escreveu na sua página de Instagram: "Se me derem licença para ser polémico: sei que anda toda a gente a sovar o Hugh Grant pelas suas respostas 'rudes' na entrevista da 'red carpet' com Ashley Graham. Em nenhuma altura me pareceu que ele foi malcriado - na verdade, durante a entrevista, até surge o seu clássico sorriso grantesco, meio embaraçado".

"A maravilha refrescante desta entrevista é a sua sinceridade rara num mundo em que toda a gente se esforça - por vezes patética e desesperadamente - para ser interessante, debitando banalidades forradas a ouro. Grant nunca é agressivo - é apenas sincero, e a sinceridade é normalmente considerada a coisa menos televisiva de todas", acrescentou.

"Ele não foi vestido por mais ninguém que não pelo seu alfaiate; ele acha que isto é um bocado uma feira de vaidades; ele não tem particular expectativa em nada que vá acontecer e a verdade é que, sim, ele está apenas uns segundos em Glass Onion. De tão pouco televisivo que é este momento, diria que se tornou numa das coisas mais televisivas da noite", rematou.

