A morte de Armando Gama levou vários artistas às redes sociais para lhe prestar uma carinhosa homenagem e recordá-lo com carinho.

Além de Herman José, que foi dos primeiros, Júlio Isidro ou Noémia Costa e António Sala, também Nuno Markl esteve entre as caras conhecidas que fizeram questão de deixar algumas palavras sobre o artista após a sua partida.

"O Armando Gama, ali na primeira fila, ao lado do Bruno Nogueira. Com uma disponibilidade e uma generosidade sem limites, emprestou-nos 'Esta Balada Que Te Dou' para o grande final de 'Uma Nêspera no Cu: O Musical', em 2019", começou por recordar junto de uma fotografia captada nesse referido momento.

"Assim que as luzes apontavam para ele, num dos camarotes, com o seu teclado, e ele se atirava aos lendários versos 'Ela diz que eu fui um caso muito sério; mas eu só sei que há algo nisso de anormal', a sala vinha abaixo. O Armando fez parte da nossa equipa - esteve em todas as sessões que fizemos em Lisboa e no Porto e em nenhuma altura esteve deslocado. Estava divertido e feliz, era um de nós, reutilizando a sua imortal balada num exercício que não era só de auto-paródia: a canção dele, piano pop elegante de inspiração Elton-Johnica, é daquelas que nos está no ADN. A sala sabia a letra e aplaudiu-o entusiasticamente", lembrou ainda Nuno Markl.

"Agradecemos-lhe muito, na altura, ter feito parte desta aventura; voltamos a agradecer agora. Obrigado, Armando, e até um dia", rematou.

De recordar que Armando Gama morreu no domingo, aos 67 anos, vítima de "doença prolongada". Estava internado no IPO.

O velório do cantor começou na segunda-feira às 18h00 nas capelas funerárias da Basílica da Estrela, em Lisboa. O funeral sai, esta terça-feira, às 16h30, para o cemitério de Trajouce, em Cascais.

