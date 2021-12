Nuno Markl terá uma manhã marcada por algum sono depois de uma noite de sobressalto que o deixou desperto.

Através das redes sociais, o radialista partilhou que ficou preocupado com as suas cadelas depois de ter sentido um "estouro" durante a madrugada.

"Mais alguém na zona da Parede acordou com o estouro que me deixou aqui as cadelas em stress há coisa de 15 minutos? E não é a primeira noite em que isto acontece. Há malta a brincar aos cowboys de madrugada", escreveu na sua página de Instagram.

Pela caixa de comentários, vários foram os seguidores que afirmaram ter tido a mesma sensação.

