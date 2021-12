Em plena época natalícia, uma das músicas que mais se repete nesta altura é um dos êxitos de Mariah Carey - 'All I Want For Christmas Is You'. Abordando precisamente o assunto, Nuno Markl partilhou uma brincadeira com os seguidores da sua conta de Instagram, revelando o que faz cada vez que ouve o sucesso.

"All I Want For Christmas Is You é uma canção tão omnipresente e repetida por estes dias na rádio, que para tentar encontrar alguma frescura e novidade neste clássico passei a cantar só as partes do coro, naquilo que se revela o karaoke mais triste que uma canção eufórica pode ter", notou.

Veja o hilariante momento de seguida:

