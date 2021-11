Com a chegada de novembro, termina oficialmente a quadra de Halloween e inicia-se a contagem decrescente para o Natal. Foi precisamente o que Mariah Carey lembrou na sua última publicação no Instagram.

A artista publicou um vídeo no qual surge a destruir abóboras ao som da sua canção 'All I Want For Christmas Is You'. De seguida, aparece um cernário decorado a rigor com adereços natalícios.

"Preparados? Vamos lá", escreveu na legenda.

