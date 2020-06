Duas semanas depois de ter completado 11 anos, Pedro, filho de Ana Galvão e Nuno Markl, vai celebrar a data com uma pequena festa.

Como o pai 'babado' contou no Instagram, o menino fez um pedido especial para a cobertura do bolo de aniversário, um projeto que foi feito por Markl, que fez questão de mostrar o resultado final.

"O Pedro, este ano, não teve bem uma festa de anos - por razões óbvias. Mas no sábado, ainda assim, e respeitando todas as normas de segurança, ele vai ter uma festa ligeiramente maior. Mas mesmo só ligeiramente, que festas grandes só em 2021. O pedido dele para a cobertura do bolo não foi Minecraft, YouTube, nada - foi uma cimeira com os animais dele. Os que vivem na minha casa (a Flor e a Chiclete) e os que vivem em casa da mãe (os gatos Mirtilo e Heidi e a cadela Vicky). Foi o meu projecto desta tarde", partilhou o animador das manhãs da Rádio Comercial, esta quinta-feira, na rede social.

Pouco tempo depois, Markl acrescentou: "Uva adicionada ao desenho da cobertura do bolo do Pedro"

