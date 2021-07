Nuno Markl completa 50 anos esta quarta-feira, 21 de julho, e foram muitas as mensagens que se espalharam pelas redes sociais com carinhosas palavras.

No final do dia, o animador da rádio Comercial esteve à conversa com vários amigos e a irmã, Ana Markl, numa "festa virtual" no Instagram.

Minutos antes de dar início ao 'live', escreveu numa publicação que fez na rede social: "A festa virtual possível. Daqui a pouco, pelas 21h, ligo o directo do Instagram e chamo compinchas. No início quero que todos cantem o Parabéns em mensagens escritas".

Durante o direto, entre os vários convidados, Nuno Markl esteve à conversa com Bruno Nogueira e acabou por protagonizar um dos momentos 'altos'. De noite, o aniversariante mergulhou na piscina com roupa.

Além disso, contou ainda como é que começou o dia do seu aniversário, que se iniciou com a namorada, Teresa. "Encheu-me de presentes incríveis, parecia Natal", detalhou, falando da companheira.

Uma "festa virtual" que se marcou também pela angariação de donativos para a União Audiovisual, tendo juntado no final 2073,98 euros.

