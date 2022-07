"Como assim, 51?". Foi com estas palavras que Pedro Ribeiro começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta quinta-feira, 21 de julho, onde assinala o aniversário de Nuno Markl.

Ao lado de algumas fotografias de ambos, lembrou o caminho que fizeram juntos. "Pois se ainda noutro dia estávamos a fazer notícias na redação, todos aguardando, com infantil expectativa, que o Nuno colasse, na parede dos armários, um novo episódio da sua banda desenhada, em que ele fazia do pessoal da rádio protagonista?", lembrou.

"Se tenho tão presente na memória aquelas festas na Rinchoa, aquelas férias em Cabeça da Cabra, aquelas madrugadas a magicar um programa semanal de humor que incluía uma rádio novela e anúncios fictícios do calibre de um singelo 'Coma mais pão!' E o Cão? Na rádio, na televisão, em palcos! As horas de estúdio juntos! Tantas, tantas", continuou a enumerar.

"O Nuno faz 51 anos e não é possível não olhar para ele com enorme ternura. O melhor contador de histórias da rádio portuguesa é muito mais do que aquilo que conhecem do trabalho dele ou das redes", acrescentou, tecendo rasgados elogios ao grande amigo.

"É um raro ser humano, genuinamente boa pessoa, e que eu tenho a sorte de acompanhar de perto, numa amizade de mais de 30 anos. Distraído, guloso, romântico, sonhador, idealista. Mas também um profissional como poucos. Não falha, simplesmente. E ainda um esteta da doce arte de estar sem fazer absolutamente nada, o que requer dedicação e persistência. Parabéns, querido Nuno. Aqui estamos e estaremos", rematou.

