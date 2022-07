Nuno Markl não resistiu em partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram um presente único que recebeu da Disney. Trata-se de um póster do filme 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' assinado pelos protagonistas.

"Chega muita coisa à rádio e até que eu consiga abrir toda a correspondência, é um berbicacho. Mas hoje descobri um canudo enviado pelas gentis pessoas da Disney. Quando abri até me comovi", começa por referir.

"É um cartaz de Dr. Strange and the Multiverse of Madness com as assinaturas genuínas, a marcador prateado, do grande Sam Raimi (que, para mim, antes de tudo o mais, é o mestre que me deu Evil Dead) e também de Elizabeth Olsen (Wanda), Benedict Wong (Wong) e do próprio Benedict Cumberbatch (o Dr. Strange, ele próprio). Um nirvana geek", completa.

Na imagem é Pedro, filho do radialista, quem exibe orgulhosamente o presente.

