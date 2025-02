Benedict Cumberbatch já deu vida a inúmeras personagens no cinema, mas há uma que hoje não aceitaria interpretar novamente.

Na comédia 'Zoolander 2' (2016), Cumberbatch, de 48 anos, deu vida a All, personagem descrita como modelo não-binário.

"É difícil falar sobre isso", realçou o artista britânico numa entrevista com a Variety. "Já tive de pedir muitas desculpas por causa disso", reconhece.

Em 2015, quando foi divulgado o trailer do filme, este foi alvo de duras críticas por parte da comunidade Queer, que considerou que o papel brincava com o género de All.

"Foi a oportunidade de fazer parte de algo que da primeira vez foi icónico e do qual eu era um grande fã", lembra.

O ator, contudo, reconhece que a certo momento as coisas ficaram "complicadas e que foi mal interpretado". "Respeito isso. Provavelmente não era algo que voltaria a fazer", completou.

