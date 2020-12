Jorge Mourato tem estado no centro das atenções por ter dado voz a uma personagem animada negra, tendo levado o ator que confessar que se fosse hoje provavelmente não aceitaria o trabalho.

"Depois do que eu sei hoje, provavelmente daria oportunidade a outras pessoas, neste caso a colegas meus negros que o fizessem também", disse.

Uma polémica que Nuno Markl fez questão de destacar na sua página de Instagram. "O debate sobre a dobragem portuguesa de Soul é muito válido, faz todo o sentido acontecer. Não é um excesso do politicamente correto (e vós sabeis o quanto eu às vezes me agasto com alguns desses excessos)", começou por dizer.

"O filme é uma obra-prima e a dobragem portuguesa é óptima, bem dirigida e interpretada - esse mérito não está em causa. Mas é claro que Portugal deveria ter prolongado o momento histórico celebrado internacionalmente pelas próprias Disney e Pixar: Soul é o primeiro filme da Pixar com um protagonista negro, contando o elenco original com as vozes de Jamie Foxx, Angela Bassett e Questlove. Temos excelentes atores negros capazes de vestir a pele destas personagens e a desculpa 'não temos cá ninguém' é falsa; este tipo de incidente só ajuda a que continue sem haver 'ninguém'", destacou de seguida.

"Sempre que acontece uma coisa destas, prossegue-se o escavar do fosso que afasta esses atores das oportunidades que merecem. Quando se fala de racismo sistémico, fala-se de percalços destes: não terá havido más intenções, mas o simbolismo de Soul, apesar de contar uma história universal sobre emoções que atravessam pessoas de todas as cores e culturas, é particularmente especial e devia ser celebrado cá como aconteceu nas versões dobradas de Soul noutros países", acrescentou, mostrando-se com esperança das coisas mudarem depois deste tema estar a ser debatido. "Que se tome isto como construtivo, porque é esse o espírito", concluiu.

Uma opinião que teve o apoio de outras figuras públicas. "É mesmo isto", disse Sofia Aparício. "Nem mais. E há a questão das 'vozes' serem quase sempre as mesmas. Ao ponto de teres a tua filha a perguntar-te 'mãe, mas a voz da X não é a mesma da Z do outro filme?'", comentou Andreia Dinis.

Veja todas as reações na publicação abaixo:

