Nuno Markl fez uma publicação na sua conta de Instagram onde se mostra surpreso pela rapidez com que os fãs de 'Taskmaster' esgotaram todas as sessões ao vivo do programa.

"Fiquei agora a saber que os caríssimos fãs do nosso 'Taskmaster' esgotaram as reservas de lugar para todas as onze gravações de estúdio em apenas uma hora desde que o anúncio foi feito no Instagram do programa. Isto é um assombro. Lá nos encontraremos. Temos tesouros para vos mostrar", lê-se na legenda da fotografia onde surge com um ar chocado.

A quinta temporada do programa da RTP já está a ser gravada. De volta estão Gabriela Barros e Gilmário Vemba.

Ana Garcia Martins e Pedro Alves vão-se estrear no formato que continua a contar com a apresentação de Vasco Palmeirim e Nuno Markl.

