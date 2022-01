A gala de estreia do 'Big Brother Famosos' terminou com as primeiras nomeações e Nuno Homem de Sá sentiu-se na obrigação de esclarecer junto de Jaciara o porquê de a ter nomeado.

Afirmando que acredita que esta não vai sair, o ator confessou: "Eu sei, isto é uma parvoíce, já se provou em outros Big Brother que não funciona. Mas se tiveres uma intuição forte, eu acho que tenho, a coisa dá".

A ex-mulher de Deco, por sua vez, mostrou-se tranquila com a nomeação e aproveitou ainda para brincar: "Não vai votar mais em mim porque se vai apaixonar pelos meus encantos".

"Quem sabe... Sabes que é o primeiro reality [show] que faço e que estou solteiro", respondeu o ator.

Jaciara, note-se, está nomeada juntamente com Catarina Siqueira, Hugo Tabaco, Liliana Almeida e Marta Gil.

