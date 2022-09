Nuno Homem de Sá e Noélia Pereira tiveram nas últimas horas uma acesa troca de farpas. O ator não gostou de um comentário, sobre o jogo de Frederica Lima, feito pela antiga concorrente do 'Big Brother 2020', e respondeu à letra.

"Pois! Mais vale só que mal acompanhada! Entrar por causa de alguém não é boa política. A nível psicológico este jogo não é fácil", comentou Noélia num vídeo, partilhado na página oficial do 'Big Brother', no qual Frederica Lima chorava por sentir-se sozinha e colocada de parte.

"Até era teu fã, Noélia, mas revelas-te mais aqui do que no jogo em que estiveste. É pena. Nunca te fiz mal nenhum, não me conheces de lado algum e vens para aqui fazer figuras tristes. Opiniões desinformadas só mostram pouca inteligência. Mesmo assim deste-te ao trabalho. Ai meu Deus, tanto azedume. Boa sorte para a tua vida", reagiu o ator, saindo em defesa da namorada.

Perante a resposta de Nuno Homem de Sá, Noélia resolveu esclarecer as suas declarações e apresentar um pedido de desculpa.

"Expliquei-me mal. Aquilo que penso é que não acho benéfico entrar em casal. O Nuno interpreta um papel quando está no jogo, e as pessoas preferem concorrentes genuínos. A minha intenção não era ofendê-lo, se ofendi peço desculpa! Bem haja", retorquiu.

Nuno, por seu turno, aceitou o pedido de desculpas e terminou a troca de mensagens afirmando: "A parte do mal-acompanhada cheirou-me a falta de gosto, do género piada de mau gosto que me incomoda ao ser-me dirigida. Venho por este meio então aceitar as suas desculpas e passar um pano sobre o assunto. Sou seu meio-fã agora. Vai ter de me reconquistar".



© Reprodução Instagram

Leia Também: "Vai passear": Nuno Homem de Sá irrita-se em direto no Instagram