A separação de Nuno Homem de Sá e Frederica Lima foi um dos temas mais comentados do 'TVI Extra', programa que esta sexta-feira, dia 8 de setembro, chegou ao fim.

Na hora de arrumar tudo para abandonar o estúdio, Flávio Furtado, o apresentador do formato, pegou numa moldura partida com uma fotografia do ex-casal e brincou: "Não nos podemos esquecer de quem nos ajudou a dar audiências".

A situação não agradou ao ator que em resposta a uma notícia sobre o tema respondeu: "É difícil de acreditar que há seres que se alimentam da dor alheia com regozijo e óbvia gula. Por isso é que não acreditamos neles. São apenas um guião barato para consumo rápido na esperança que nunca hajam repercussões".

"Sinto-me um pouco como se alguém achasse divertido eu perder um familiar, um ente querido. Deixo aqui o meu coração aberto para que nunca tenham medo da verdade. Batam à vontade que estou bem protegido mas deixem as outras pessoas em paz, pois o que damos recebemos e última coisa que poderiam desejar seria receber o mesmo que têm dado; uma poucochinha mão cheia de absolutamente nada", fez notar ainda Nuno Homem de Sá.

Por fim, o ator disse: "De vós não rezará a história e se acontecer o oposto será sempre pelas piores razões. O luto é um processo que deve ser respeitado. Se nem isso conseguem fazer… diz muito sobre a trampa que são. Nada dura para sempre. Graças a Deus. Ide em paz na luz das chamas que vos consomem a alma e que um dia não sejam apenas cinzas de algo que nunca chegou a ser".



© Reprodução Instagram

Leia Também: Flávio Furtado confronta Cristina: "Tu e o Manuel achavam que era o bufo"