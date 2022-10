Nuno Homem de Sá foi expulso do 'Big Brother' no fim da primeira semana mas tem continuado a marcar presença nas galas do programa. Em várias ocasiões, o ator tem gritado para dentro da casa para que seja ouvido pela namorada, Frederica Lima, que permanece no jogo.

Cristina Ferreira, apresentadora do formato, optou por nada dizer nas primeiras vezes em que o ator se manifestou em alto e bom som, o que não aconteceu na última gala, no passado domingo.

Quando Nuno Homem de Sá gritou "és linda, amor", Cristina virou-se para a plateia e atirou o seguinte: “Se fizeres isso mais alguma vez, não vens mais".

Nas stories do Instagram, o ator da TVI manifestou o seu desagrado em relação a esta chamada de atenção. "Como todos repararam na última gala a Cristina tratou-me de forma agressiva e desagradável após eu gritar "amor és linda!" para a Frederica durante o direto. Então devo esclarecer que no intervalo ela falou comigo e apresentou as suas sinceras desculpas que aceitei prontamente e apresentei as minhas também", começou por dizer.

"Está tudo bem. Preferia que o tivesse feito em direto, na hora, mas foi aquilo que foi possível. No entanto, serei sempre o responsável pelas minhas escolhas e não me arrependo de ter elogiado a minha amada pois o amor nunca se arrepende. Apresentei desculpas apenas por ter feito com que a Cristina se exaltasse daquela maneira. Sorry", acrescentou.



