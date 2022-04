Nuno Graciano foi convidado a participar no 'Somos Portugal' e vai juntar-se aos restantes apresentadores do programa já no próximo domingo, 1 de maio.

Num vídeo promocional da TVI, pode ouvir-se: "Domingo, é dia de sair à rua e fazer a festa. O 'Somos Portugal' vai estar na inconfundível vila do Gerês. Nuno Graciano vai mostrar-lhe lugares de cortar a respiração. Juntos fazemos a festa".

De recordar que quando estava no 'Big Brother Famosos', Nuno Graciano lamentou várias vezes o facto de estar afastado do pequeno ecrã.

