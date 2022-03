Nuno Graciano não conseguiu conter as lágrimas durante uma conversa honesta com os colegas do 'Big Brother Famosos', na qual confessou as grandes saudades que sente de trabalhar em televisão.

"Estou numa fase de grande transformação na minha vida. Tenho uma mãe que passou e que está a passar por um momento não tão fácil e eu não tenho estado à altura de a acompanhar como devia e isso deixa-me muito frustrado e triste", revela, notando que "não tem sido o filho que deveria ser".

Por outro lado, acrescentou: "Tenho muitas saudades de televisão. Não sei se algum dia voltarei a fazer e isso frustra-me imenso, deixa-me muito triste. Todos os dias acordo um bocadinho triste por não estar a fazer televisão. Apesar de estar em outras áreas, fico sempre triste. Tu perceberes todos os dias que te falta qualquer coisa que te faz feliz...".

Veja o emocionante momento aqui.

Leia Também: Nuno Graciano oferece trabalho a Daniel Kenedy