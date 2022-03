Nuno Graciano confessou em conversa com Marie, Bruna e Bernardo que está a tornar-se cada vez mais difícil a sua participação no 'Big Brother Famosos'.

O apresentador ainda não encontrou forma de lidar com as saudades do exterior e com as regras e consequências do jogo, onde tem de lidar com várias personalidades e manifestar opiniões menos agradáveis sobre pessoas de quem gosta.

Ao falar sobre as dificuldades que enfrenta, Nuno acabou por recordar a razão que o fez ter a certeza de que deveria entrar no reality show.

"Vim muito por causa da minha mãe, porque ela adora o programa e queria muito que eu estivesse cá", confessa. "Estive muito tempo para responder, foi até à última mesmo, foi até ao limite do limite, do limite, do limite. Já com outras pessoas a intercederem, foi uma coisa complicada eu ter aceitado, precisamente por tudo aquilo que sabia que poderia vir a passar", admite ainda.

Será que Nuno Graciano vai aguentar ficar na casa? O cansaço do apresentador é cada vez mais notado dentro e fora do jogo.

Reveja aqui as imagens.

Leia Também: Marie viu o sonho de ser atriz adiado. "Parte de mim morreu nesse dia"