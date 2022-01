Nuno Eiró e Sara Sousa Pinto destacaram-se no 'Esta Manhã' desta quinta-feira, dia 27, pela escolha dos visuais. Isto porque os apresentadores apareceram a combinar com looks em verde e branco.

A jornalista vestiu uma blusa com decote em V e umas calças com botões dourados na zona dos bolsos. Já o apresentador optou por um blazer verde e conjugou-o com básicos - camisola de gola alta e calças - brancos.

"Claramente, o nosso amor é verde", escreveu Eiró no Instagram ao destacar os visuais.

