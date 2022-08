Nuno Azinheira, comentador do programa da SIC Caras 'Passadeira Vermelha' partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um pouco da sua jornada de emagrecimento.

"A batalha é dura e diária. Umas vezes, é mais fácil. Outras, mais difícil. Há dias que não resisto. Não sou um radical e os médicos e nutricionistas que me acompanham sabem disso. Se cumprisse escrupulosamente o que me pedem, talvez hoje já estivesse nos dois dígitos. Não estou. Ainda não estou. Vou mais devagar, mas vou", confessa, notando que tem sido um caminho traçado aos poucos.

"Mas quando me deparo com fotos com 15, 10 ou mesmo três anos, não posso deixar de sorrir e sentir-me orgulhoso. Não me digam que 'já chega!' ou que 'está muito bem' (podem continuar a dizer que estou 'um borracho', que isso gosto de ouvir…). Eu sei que fazem-no porque gostam de mim e me seguem atentamente aqui nas redes sociais. E creio que percebem como são importantes esses incentivos", continua.

"Já vesti 5XL, já pesei mais 30 quilos do que agora. Esta semana estreei na televisão dois pares de calças XL. Ou seja, abandonei a prateleira dos Tamanhos Grandes e sorri para os tamanhos ditos normais. Sei que ainda vou comprar coisas grandes, porque nem todos os modelos e cortes são iguais e porque nem todas as partes do meu corpo emagrecem ao mesmo tempo.

As pernas estão ótimas, obrigado. A largura dos ombros também é muito diferente, tal como o volume. Ainda falta as zonas abdominal e peito, que são mais lentas quando a idade é mais alta. Não vou acelerar que nem um louco. Vou ao meu ritmo. Sei que vou lá chegar e que vão ficar tão felizes como eu. A saúde é o mais importante. E o Amor. Esse, sim, é o verdadeiro alimento. Obrigado a todos", completa.