Corria o ano de 2014 quando Nuno Agonia foi diagnosticado com uma tuberculose ganglionar, que o obrigou a ficar 18 meses em casa. E foi nesta altura que começou a fazer vídeos, que o levaram depois à estrela que é hoje no mundo digital.

"Já não conseguia andar, já não conseguia abrir uma porta, porque os meus músculos estavam todos infetados. O processo todo até chegar ao diagnóstico foram dois anos. [...] A partir do momento em que me foi detetado, foi tomar 18 comprimidos por dia durante seis meses", recordou no 'Goucha', da TVI.

"Não era um perigo para a saúde pública, mas se não tomasse, não estaria aqui", acrescentou, explicando a razão de ter de ir obrigatoriamente ao centro de saúde para ter acesso à medicação. "Era para garantir que eu tomava mesmo a medicação."

"Foi um processo muito complicado", afirmou ainda, destacando as "muitas dores" que teve nessa altura. "Pensava mesmo que já não ia estar cá", recordou, muito emocionado, frisando que "foi mesmo muito duro".

"Lembro-me perfeitamente de pensar que ia embora, várias vezes. E foi graças a ela [à mulher] que estou aqui. Ela é que ajudou a tomar todas as decisões a seguir, porque eu já não queria, estava cheio de dores", recordou. "Dizia várias vezes que só queria ir embora", continuou, em lágrimas. Nuno Agonia está casado desde os 24 anos e é pai de um menino de oito anos.

Durante esta fase, conta, "estava sempre sentado ou deitado". "Já tinha o canal de YouTube onde partilhava alguns tutoriais. [...] Começo [depois] a fazer alguns vídeos, em casa, com equipamentos que tinha, a mostrar aquilo que tinha, pedia a amigos quando compravam equipamentos novos para me emprestar para eu fazer um vídeo e mostrar... Aquilo começou a crescer de uma forma que [não esperava]. Sabia que lá fora funcionava, nos EUA", disse, tendo visto aqui uma forma de 'passar o seu tempo', nesta fase difícil, uma vez que era obrigado a estar em casa.

Na altura, Nuno Agonia estava a trabalhar com o tio - tendo estado "sempre ligado à informática, às redes, à gestão de tudo o que se passava em termos de informática" - e, mais tarde, acabou por se despedir ao escolher continuar a apostar no mundo digital, que o levou ao sucesso.

