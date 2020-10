Se na TVI a semana começou com o último episódio de 'Quer o Destino', na SIC foi exibido um episódio especial de 'Nazaré'.

Tiago Teotónio Pereira, que na novela da SIC dá vida ao vilão Rui, decidiu destacar no Instagram este episódio especial, onde falou sobre este trabalho que o tem aproximado ainda mais dos telespectadores.

"Família! Nunca tinha feito uma personagem que gerasse tanta revolta. Pelo menos nunca tinha sentido isso (agradeço todas as mensagens que me mandam, quase toda a gente percebe que é só uma personagem e é bom o vosso carinho)", começou por escrever na rede social, onde partilhou uma fotografia em que aparece ao lado de José Mata e Manuela Couto (o irmão, Duarte, e a mãe, Natália, na trama).

"Estas cenas só resultam porque estou rodeado de talento. Não me canso de dizer que tive MESMO sorte na família fictícia que me calhou. E também não me canso de dizer que Gosto MESMO de vocês", rematou.

