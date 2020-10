José Mata e Tiago Teotónio Pereira estiveram, esta segunda-feira, à conversa com Diana Chaves e João Baião, no programa 'Casa Feliz', da SIC, para falarem do episódio especial da novela 'Nazaré', que foi para o ar no mesmo dia.

Ambos os atores estiveram sempre de bom humor, muito descontraídos. Mas o que também despertou a atenção foi o novo visual de Mata.

O ator está com o cabelo visivelmente mais curto, como pode ver nas imagens que foram publicadas no Instagram depois de terem estado no programa das manhãs da estação. Veja nas publicações abaixo o antes e o depois do visual de José Mata:

Antes:

Depois:

