Carlos Costa recebeu há oito meses a mais avassaladora das notícias: morreu o pai do cantor. A perda ainda dói no seu coração e levou a que este domingo o cantor partilhasse um desabafo com os seus seguidores do Instagram.

"PAPA! Quase oito meses sem ti e nunca pensei que houvesse uma dor que me pudesse derrubar tanto", começa por confessar na legenda de um vídeo que recorda um momento especial em que Carlos foi surpreendido pela família num programa de televisão.

"O mundo ficou estranho, como se faltasse uma peça. Acima de tudo e de todos, as tuas palavras sempre foram de apoio e ajuda incondicional para mim. Sempre. Se pudesse voltar atrás, abraçar-te-ia mais vezes e com mais força. Amo-te, cuida de nós onde quer que estejas. Sentimos a tua falta", completa o famoso concorrente do programa 'Ídolos'.

