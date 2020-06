Como já tinha sido anunciado, Bruno Nogueira regressou esta segunda-feira, 1 de junho, aos palcos com 'Deixem o Pimba em Paz', ao lado de Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais. Um espetáculo que Pedro Lima não quis perder, como o próprio ator destacou na sua página de Instagram.

"Um dos maiores prazeres da vida é ver espectáculos. Nunca pensei poder voltar a sentar-me tão cedo numa plateia. Mas o Bruno Nogueira assumiu mais uma vez a responsabilidade do exemplo de que os espectáculos, os artistas e todos os profissionais ligados a este sector têm de continuar a trabalhar para viver", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou na rede social, tirada momentos antes do início do espetáculo.

"A Sandra Faria da Força de Produção nunca se conformou e criou a oportunidade para que este espectáculo tão simbólico se realizasse. Parabéns e obrigado pelo exemplo", acrescentou de seguida.

Leia Também: Bruno Nogueira esgota 2 mil bilhetes em 11 minutos