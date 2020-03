Tânia Ribas de Oliveira faz parte do grupo de apresentadores que, apesar das restrições relacionadas com a pandemia do novo coronavírus, continua a gravar programas televisivos em direto.

Tal como acontece com a TVI, também a RTP decidiu manter os seus programas de daytime em direto. Além de 'A Praça da Alegria', também 'A Nossa Tarde' continua a ir para o ar diariamente. Tânia Ribas de Oliveira, apresentadora do 'A Nossa Tarde' tem por isso deixado o marido e os dois filhos em casa para se juntar à reduzida equipa que a ajuda a colocar no ar o formato. A apresentadora, bem como todos os profissionais de televisão, têm agora a difícil tarefa de se adaptarem aos tempos que se vivem para conseguirem continuar a entreter os espetadores. Tempos difíceis, que Tânia promete não esquecer. "Nunca na minha vida pensei estar em direto perante o meu país em estado de emergência. Daqui a uns meses, terei muitas histórias para contar. Teremos", declarou esta quinta-feira a apresentadora, depois de terminar a emissão do seu programa. Leia Também: Os apresentadores de TV que continuam a fazer programas em