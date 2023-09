Madalena Abecasis partilhou um longo texto na sua conta no Instagram onde referiu que deu por si a fazer pesquisas na Internet para entender se o vestido que estava a escolher era o mais indicado para ir a um casamento, por medo do julgamento das pessoas.

Na mesma publicação, a influenciadora digital - que ficou preocupada com esta questão porque sabia que partilharia fotos nas redes sociais - diz ter-se apercebido de que aquele era um momento de família e que, por isso, não fazia sentido ter tantas preocupações.

"Nunca segui protocolos do que se deve ou não vestir para determinado evento, não tenho estudos nem faço questão de saber a fundo sobre esse tema, sempre fui apologista e defensora de que se deve usar o que se tem, o que se achar melhor e o que nos fizer sentir bem! Nunca fui crítica de moda, não me considero um ícone de estilo nem sou perita em passadeiras vermelhas", começou por explicar a influenciadora digital.

"E ontem, estupidamente, dei por mim insegura a pesquisar na net se podia ou não levar um vestido vermelho para um casamento, porque iria partilhar algumas fotos no Instagram e estava com uma moinha a preocupar-me sobre o que as pessoas podiam dizer. 3 minutos depois pensei: Maria Madalena, pelo amor de Deus, para já com isso! É o casamento da tua prima, com a tua família! Que raio interessa o que outras pessoas possam dizer ou achar!", continuou, explicando depois de forma descontraída a decisão que tomou.

"Pois que pus o vestido que escolhi, encolhi a barriga que tenho, estiquei o cabelo que os meus pais me deram e calcei as sandálias que menos me magoavam os pés! E senti-me óptima! Tenho de ter sempre presente na minha cabeça que não nos devemos moldar aos gostos dos outros, que nunca vamos agradar a todos e ninguém melhor do que o meu primo Francisco para me acompanhar nesta demanda! Porque a vida são dois dias e os stories do Instagram só duram 24 horas", concluiu Madalena, numa fotografia na qual aparece a rir acompanhada pelo primo.

