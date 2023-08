Esta quarta-feira, 30 de agosto, é um dia particularmente especial para Madalena Abecasis. A filha mais velha da criadora digital, Francisca, está de parabéns, conforme destacado na sua página de Instagram.

A propósito da data, Madalena partilhou um vídeo no qual mostra a reação da jovem ao perceber que recebeu uma mensagem de João Neves, jogador do Benfica.

"A cara de espanto e incredulidade total com a surpresa que consegui engendrar com a ajuda do meu querido amigo Cândido Costa para a Francisca, vale milhões. São mesmo as pequenas coisas, pequenos gestos, que marcam a diferença! Acho que ela gostou mais do vídeo do João Neves do que dos rayban que lhe dei. E sim, chorei com a reação dela", escreveu a influenciadora.

