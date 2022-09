Mafalda Luís de Castro recorreu esta quinta-feira, dia 22 de setembro, ao Instagram para fazer um longo (e emocionado) desabafo.

A atriz de 33 anos partilhou uma fotografia sua e, na legenda, falou sobre os complexos que sentiu relativamente ao seu corpo durante muitos anos.

"Eu nunca amei o meu corpo como devia. Sempre tive e tenho muitos complexos, resultado de feridas antigas que nunca sararam por completo. Feridas causadas por uma sociedade que me ensinou que a 'mulher ideal' tem de ser magra, seca, pele lisa, sem celulite nem estrias ou cicatrizes e com curvas. Nunca fui nada disso e quis sempre muito", começou por contar.

"Fiz rítmica desportiva de competição durante 5 anos, onde infelizmente ouvi um comentário por parte de uma das treinadoras e nunca me vou esquecer desse dia. Eu sei que não fez por mal. Disse-o até com um tom carinhoso: 'a minha menina gordinha', mas posso dizer que desde aquele momento, nada ficou igual", revelou.

"Em pré-adolescente, na piscina, ou praia, andava curvada como que à procura de alguma coisa no chão, sempre que me deslocava para fora da toalha ou para a água, porque não conseguia suportar que olhassem para mim em pé, direita, relaxada. Encolhia a barriga e tinha vergonha de comer em público", escreveu também, abordando de seguida o facto de, por estes motivos, ter sido afetada por um "distúrbio alimentar" que viveu "sozinha".

"Ultrapassei. Hoje, a minha relação com a comida é quase 100% saudável. Não faço dietas, como quantidades que sei que não preciso por puro prazer de comer e sem pudor algum. Porque me dá mesmo muito prazer. Se tenho o corpo que gostaria? Não, nem acho que vá acontecer. E que corpo é esse? Não é certamente aquele com que tanto sonhava em miúda mas ainda está perto disso. Porque não consigo vencer o preconceito e ideal que me foi impingido desde nova. Se amo o meu corpo? Sim, muito", notou ainda.

A atriz acabou por ser amplamente elogiada por esta partilha na caixa de comentários da publicação.